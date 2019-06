Die beste Klasse Deutschlands : Homburger Schüler sind bei TV-Quizshow eine Runde weiter

Homburg Es war am Ende richtig knapp für die 7eu des Homburger Gymnasiums Johanneum. Mit der letzten Frage überflügelten sie ihre Gegner aus Koblenz. Da waren Erleichterung und Jubel natürlich gleichermaßen groß.

Denn mit ihrem Sieg stehen die Homburger Schüler jetzt im Wochenfinale der TV-Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“, die beim Sender Kika läuft. Wer bei der Show erfolgreich sein möchte, muss K.-o.-Runden in drei Shows für sich entscheiden. Die erste Hürde hat die 7eu also genommen. Und wie war es dieses erste Mal im TV-Studio? Anstrengend, aufregend, neu, sagen die Schüler, die natürlich längst wieder in Homburg sind, da die Dreharbeiten schon lange gelaufen sind.