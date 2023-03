Maßnahme am Saarpfalz-Gymnasium Homburg 542 000 Euro in den Schul-Anbau investiert

„Dem Klimaschutz gebührt höchste Priorität. Wohl wissend, dass wir, um die Anforderungen des Bundes zur Klimaneutralität bis 2045 zu erfüllen, sicher gut 200 Millionen Euro aufwenden müssen, werden wir in den kommenden fünf bis sechs Jahren schon 60 Millionen in Neubauten, Erweiterungen und Sanierungsmaßnahmen an unseren Schulen investieren. Damit bleiben wir auf dem richtigen Kurs, die Zielvorgaben für weniger CO₂-Emissionen zu erfüllen“, so Gallo. Er betont weiterhin: „Unsere Schülerinnen und Schüler müssen sich in ihrer Schule wohlfühlen können. Das ist ein wichtiger Faktor für erfolgreiches Lernen. Ich freue mich, dass es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Immobilienmanagements und dem ausführenden Baugewerbe gelungen ist, am Saarpfalz-Gymnasium dieses Sanierungsprojekt mit sichtbar ansprechendem Ergebnis umzusetzen.“