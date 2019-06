In Kirkel-Neuhäusel : Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag kam es zu einem Unfall in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kirkel-Neuhäusel Ein 50-Jähriger ist mit seinem Roller am Kreisel in der Kaiserstraße in Kirkel-Neuhäusel umgekippt. Ereignet habe sich dieser Unfall am Samstag, 23. Juni, gegen 15 Uhr. Als die Polizei am Unfallort eintraf, habe sich herausgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss einer erheblichen Menge von Alkohol und Drogen stand, teilte die Polizei in Homburg mit.