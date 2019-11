Polizei Homburg : Polizei stoppt Falschfahrer auf Autobahn

Einöd Die Polizei stoppte in der Nacht zum Sonntag einen Falschfahrer auf der Autobahn A 8 bei Einöd. Gegen 3.30 Uhr wurde dieser über Notruf gemeldet. Der Mann war mit seinem Wagen entgegen der Fahrtrichtung (Richtungsfahrbahn Zweibrücken) in Höhe der Anschlussstelle Einöd unterwegs.

Der Pkw wurde durch ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Homburg in Höhe des Autobahnkreuzes Neunkirchen gesichtet. Unmittelbar, nachdem der Fahrer die Polizei gesehen hatte, wechselte er zunächst in richtiger Fahrtrichtung wieder auf die Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Homburg. Dann fuhr er am Autobahnkreuz Neunkirchen erneut auf die A 8 in Richtung Neunkirchen. Den Polizeibeamten gelang es, den Fahrer von der Autobahn zu leiten und anzuhalten.