Homburger Wiesn Rund 3000 Besucher feiern Auftakt der Homburger Wiesn

HOMBURG (red) Der Auftakt der 16. Homburger Wiesn am Samstag war mehr als gelungen. Rund 3000 Besucher strömten in das große Festzelt nahe des Homburger Rathauses. Die Stimmung war bereits vor dem offiziellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Michael Forster am frühen Abend hervorragend. Veranstalter Thorsten Bruch zeigte sich sehr zufrieden: „Ein mehr als gelungener Start zu unserer Homburger Wiesn. So kann es weitergehen.“ Die Wiesn läuft noch bis zum kommenden Sonntag und endet mit einem Festumzug und einem Abschlussabend im Festzelt.