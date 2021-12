Weihnachten im Schuhkarton : Knapp 300 Geschenke wurden überreicht

Erbach „Weihnachten im Schuhkarton“ war auch in diesem Jahr eine erfolgreiche Aktion der städtischen Kleiderkammer gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro und der Erbacher Streetworkerin Nina Lesser.

Bis Anfang Dezember wurde fleißig gesammelt, dann wurden die Geschenke liebevoll verpackt, bevor sie vielen bedürftigen Kindern und Jugendlichen übergeben werden konnten. Insgesamt fanden so fast 300 Geschenke den Weg zu strahlenden Kinderaugen. Wie Bettina Dejon von der Kleiderkammer in Erbach mitteilte, bekamen auch die derzeit in Homburg untergebrachten Obdachlosen ein Geschenk überreicht. Die Kontakte zu den Bedürftigen kamen über verschiedene Wege zustande, wie dem Jugendamt, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kleiderkammer, der Streetworkerin oder auch über das Amt für Soziales.

Da noch mehrere Geschenke für verschiedene Altersgruppen übrig blieben, besuchten Nina Lesser sowie die Beigeordnete Christine Becker und Bettina Dejon kurz vor den Festtagen noch mehrere Stationen und übergaben an Hilfsorganisationen sowie private Haushalte die letzten Päckchen. Auch beim Ronald-McDonald-Haus, in dem mehrere Familien kranker Kinder, die am Uniklinikum behandelt werden, in diesem Jahr ihre Feiertage verbrachten, machten Becker und Dejon Halt und trafen auf eine dankbare Abnehmerin in der Leiterin der Einrichtung, Tanja Meiser.