Verkehrsmaßnahme : 30 neue Parkplätze entlang der Talstraße ausgewiesen

Homburg Die Stadt Homburg hat dieser Tage in der Talstraße zwischen der Kreuzung zur L 120 und der Straße Am Mühlgraben 30 neue Parkplätze geschaffen. Entsprechende Schilder habe man von der Ortspolizeibehörde aufstellen lassen, so Stadtsprecher Jürgen Kruthoff.

Diese wiesen einen neu eingerichteten Parkstreifen auf der Straßenseite in Richtung Innenstadt zwischen der Jugendherberge und der Karlsberg Brauerei aus. Es gehe bei der Maßnahme darum, Gratis-Alternativen zu den Parkplätzen auf dem Enklerplatz zur Verfügung zu schaffen, auf dem wohl in absehbarer Zeit das Parken generell Geld kostet – oder auf das die Stadt gar keinen Zugriff mehr hat.