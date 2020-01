Kostenpflichtiger Inhalt: Sportlerehrung : Große Würdigung für Leistungen der Vereine

Foto: Stefan Holzhauser 8 Bilder Impressionen von der Sportlerehrung Homburg.

Homburg 286 überregional und regional erfolgreiche Homburger Sportlerinnen und Sportler wurden im voll besetzten Saalbau geehrt.

Wer regelmäßig Sport treibt, bleibt fit und kann zuweilen auch in der Öffentlichkeit ins Rampenlicht treten. In Homburg ist es bereits zu einer guten Tradition geworden, dass sportliche Erfolge noch einmal anlässlich eines Festaktes besonders geehrt werden. Verantwortlich dafür ist der Stadtverband für Sport Homburg mit seinen vielen Mitarbeitern – und Astrid Bonaventura an der Spitze.

Am Dienstagabend war es wieder einmal so weit: Das Homburger Kulturzentrum Saalbau platzte förmlich aus allen Nähten, als die einmal im Jahr stattfindende Sportlerehrung überregionaler Meisterinnen und Meister aus dem Homburger Stadtgebiet über die Bühne ging. Waren im vergangenen Jahr 261 Ehrungen vorgenommen worden, erhielten dieses Mal 286 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler ihre verdiente Anerkennung. Darüber hinaus wurden bei der Verleihung des Ehrenamtspreises auch Leistungen gewürdigt, die dem jeweiligen Verein das ganze Jahr über zugute kommen.

Info Erfolgreiche Sportler auf einen Blick Sportlerin des Jahres 2019 ist Christine Ecker vom LC/DJK Erbach. Sportler des Jahres ist Oliver Maurer vom SSV Homburg-Erbach. Mannschaft des Jahres sind die Cheerleader Emeralds 5 vom TV Jägersburg. Sportlerinnen und Sportler folgender Vereine wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet: DLRG Ortsgruppe Homburg, ERC Homburg, Golf-Club Homburg, Homburger Automobilclub, Hundesportzentrum Homburg-Kirrberg, Judo Kenshi Homburg-Erbach, Kleingolf-Club Homburg, KSG 08 Erbach, LC DJK Erbach, RRC „Rock Froggies“ Homburg, RSG Berghof Einöd, Schwimmclub 1926 Homburg, Schützengesellschaft 1849 Homburg, SSV Homburg-Erbach Turnen, Shotokan Homburg, Skate Network Saar, Tischtennisfreunde Homburg-Erbach, TV 1878 Homburg, TV 06 Kirrberg und TV 09 Jägersburg Cheerleader. Weiter wurden Gerhard Emrich, Günther Brod, Hans Seel, Werner Braun und Josef Roth für das mindestens 25-malige Ablegen des deutschen Sportabzeichens geehrt. Ehrungen für ihre sportliche Leistungen erhielten das Saarpfalz-Gymnasium sowie das Gymnasium Johanneum Homburg. Die neuen Ehrenamtspreisträger sind Jenny Wannemacher und Werner Kunz.

Mit Jenny Wannemacher von der Spielvereinigung Einöd-Ingweiler und Werner Kunz vom SV Bruchhof-Sanddorf gab es in dieser Kategorie zwei Ausgezeichnete, die über viele Jahre hinweg nie „Nein“ sagten, wenn ihre Hilfe auf vielfältige Art und Weise benötigt wurde. Es sind genau diese Menschen, ohne deren ehrenamtlichen Antrieb vieles im Verein nicht so leicht von der Hand gehen würde – und auch weit darüber hinaus.

Die Cheerleader des TV Jägersburg begeisterten das Publikum im voll besetzten Kulturzentrum Saalbau. Foto: Stefan Holzhauser

In ihrer Eröffnungsrede ging Astrid Bonaventura noch einmal darauf ein, dass durch den Sport soziale Kontakte gestärkt würden. Zugezogene fänden viel schneller Anschluss, wenn sie sich in einem ortsansässigen Verein engagierten. „Aber Sport vermag noch viel mehr, auch wenn manche Dinge bereits zur Selbstverständlichkeit geworden sind. In unseren Vereinen werden Sportarten angeboten, die gerade für Kinder und Jugendliche eine Ergänzung zum Schulsport bieten“, erklärte die Vorsitzende und ergänzte: „Und so ganz nebenbei werden Schlüsselqualifikationen wie Sozialkompetenz, kooperatives Handeln und Teamorientierung vermittelt. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde – in unserer immer weiter voranschreitenden egoistischen Welt.“ Sport sei bereits im Kindesalter eine wertvolle Hilfestellung. Viele Kinder litten unter Bewegungsmangel und hätten Übergewicht. „Sie können nicht mehr rückwärts laufen oder einen Purzelbaum machen. Hier sehe ich immer ein trauriges Nicken, wenn ich mit Trainern oder Übungsleitern unterhalte. Und Jugendliche können beim Sport ihre Kräfte im gewaltfreien Wettkampf messen und lernen dabei, an ihre eigenen Grenzen zu gehen“, fuhr Bonaventura fort.

Natürlich nehme der Sport auch bei älteren Menschen eine wichtige Rolle ein. Dabei gehe es nicht nur darum, fit und gesund zu bleiben, sondern auch der Isolation der eigenen vier Wände zu entfliehen. Und selbstverständlich erleichtere der Sport auch die Integration der Menschen, die nach Deutschland kommen, um nicht in Angst und Schrecken leben zu müssen. Die Sport-Stadtverbandsvorsitzende sagte: „Sport und die Stadt gehören zusammen. Ungefähr jeder Dritte in Homburg treibt in irgendeiner Form Sport.“ Sie warnte auch vor einem „Kaputt-Sparen“ in Sachen Bereitstellung von Geldern für den Sport. „Seht mal in den Saal – hier sitzt unsere Zukunft“, lauteten die Worte von Bonaventura. Vereine mit eigenen Sporthallen oder Vereinsheimen überlegten bereits aufgrund der steigenden Kosten, der Stadt die eigenen Hallen zu schenken.

Unter anderem sprachen auch Homburgs Bürgermeister Michael Forster und Markus Meyer von der Karlsberg-Brauerei zu den vielen anwesenden Sportlerinnen und Sportlern. Sie lobten die starken Leistungen der Anwesenden und die dahinter stehenden Ehrenamtsträger, wie beispielsweise Trainer. „Selbstverständlich wird auch die Kreisstadt Homburg ihren Beitrag für den Homburger Sport weiterhin beisteuern, um dieses hohe Niveau halten zu können“, versprach der Bürgermeister.