Kostenpflichtiger Inhalt: Bilanz : Besucherschwund in den Freibädern

Eine ganze Reihe extrem heißer Sommertage gab es dieses Jahr. Doch die hiesigen Freibäder, Ausnahme Limbach, büßten im Vergleich zum Vorjahr 2018 Besucher ein. Foto: dpa/dpaweb/Frank Leonhardt

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Einrichtungen in Homburg, Bexbach und Kirkel-Neuhäusel verloren trotz heißer Tage tausende Besucher im Vorjahresvergleich, Limbach legte hingegen stark zu. Außerdem wurden die Besucherrekorde an Einzeltagen pulverisiert.

Einige extrem heiße Tage bescherten dieses Jahr den Freibädern wieder ordentliche Besucherzahlen, wenngleich zumeist geringere als 2018. Wenn man aber die Statistiken der Einrichtungen in Homburg, Bexbach und Kirkel auswertet, fallen Besonderheiten auf. So wurde laut Deutschem Wetterdienst zwar deutschlandweit der Hitzerekord mit 42,6 Grad am 25. Juli in Lingen/Ems gebrochen, doch ausgeprägter war das Bedürfnis nach Abkühlung bei uns schon am Sonntag, 30. Juni. Da hatte es etwa drei Grad weniger, die Schwimmbäder in Wadgassen, Saarlouis-Steinrausch und Völklingen mussten wegen Überfüllung schließen. In unserer Region verzeichneten an dem Tag das Koi-Freibad in Homburg (1504 Besucher), das Warm-Freibad Hochwiesmühle in Bexbach (2293), das Solarfreibad Limbach (1632) und das Naturfreibad Kirkel-Neuhäusel (2138) ihre stärksten Zuläufe für dieses Jahr und damit ihre Besucherrekorde. Wobei Kirkel-Neuhäusel und Limbach nur die Einzelkartenverkäufe auswiesen – mit Zehner- oder Saisonkarten dürften die Besucherzahlen an dem Tag sogar „erheblich“ höher gewesen sein, wie Walter Rudtke von der Gemeinde Kirkel schätzt.

Was Kirkel anging, gab es durchweg Zuwächse im Vergleich zum schon „rekordigen“ Jahr 2018. Da verbuchte Limbach am Rekordtag 5. August 1221 Besucher, Kirkel 1330, Homburg 1201 und Bexbach 1922 Badegäste. Also zwischen 300 und 800 weniger als dieses Jahr. Wobei auch überrascht, dass die Stadt Homburg mit dem größten Einzugsbereich nicht jeweils auch die meisten Schwimmfreunde verzeichnet. Etwas, das sich überraschenderweise auch bei den Gesamtzahlen für das Freibadjahr fortsetzt, die wir von den Betreibern erfragt haben.

Besucher der Freibäder im Raum Homburg 2019. Foto: SZ/Müller, Astrid

Da landet das Koi laut Betreiber Wasserwelt Homburg GmbH bei 42 409 Besuchern. Das sind nicht nur deutlich weniger als die 51 613 aus dem Vorjahr, sondern auch als im Quervergleich mit Limbach (52 172) und Kirkel (50 930). „Schlusslicht“ ist in dieser kleinen Vergleichsstatistik Bexbach mit 40 471 Besuchern. Das Schwimmbad in der Höcherbergstadt büßte neben Homburg mit rund 7000 Besuchern ähnlich viele ein wie das Koi. Dagegen hielt sich in Kirkel-Neuhäusel der Verlust bei knapp unter 1000, während Limbach sogar um über 7000 zulegte. Bexbach war hierbei vom 28. April bis 22. September geöffnet und damit vier Wochen länger als die anderen drei Bäder.

Werden sich gerade die rückläufigen Zahlen im kommenden Jahr bei den Eintrittspreisen auswirken? Die Betreiber reagieren unterschiedlich. Lisa-Marie Grunder vom Koi-Betreiber Wasserwelt Homburg GmbH schreibt: „Unsere Eintrittspreise im Freibad und Schwimmbad sind seit Eröffnung des Koi Bad & Sauna auf dem gleichen Niveau und wurden noch nie erhöht. Insofern können wir eine Eintrittspreisanpassung nicht gänzlich ausschließen, aber aktuell ist diese nicht konkret in Vorbereitung.“ Ansonsten seien „punktuelle Verbesserungen an der Anlage in den kommenden Jahren“ vorgesehen.

Walter Rudtke von der Gemeinde Kirkel äußert sich klar und deutlich: „Für das Jahr 2020 ist eine Erhöhung der Eintrittspreise geplant.“ Auf welchem Niveau – das bleibt aber unklar. Erst müsse das vorbesprochen, dann auch vom Gemeinderat beschlossen werden. Hinsichtlich möglicher Veränderungen in den Bädern seien „die Investitionsplanungen noch nicht abgeschlossen“.