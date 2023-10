Rave gegen Rechts Sie tanzten und feierten für Toleranz

„Wir kommen und werden laut gegen Faschismus, Rassismus, Sexismus und all den ganzen anderen menschenverachtenden Scheiss!!! Kommt alle und lasst uns den Boden mit Liebe betanzen, mit Bässen zum Vibrieren bringen und gute Vibez potenzieren!!!“ Genau so hatte die Berliner Rapperin YANSN auf ihrer Facebook-Seite vor einigen Tagen Stimmung für „Rave gegen Rechts“ am vergangenen Samstag in Kirrberg gemacht. Genau so sollte es dann auch geschehen: Als Headlinerin und zusammen mit den Turntable-Künstlern Lorenso, Marco, Electromeyer und Timoschinsky verwandelte die Berliner Rapperin den Abend in der Lambsbachhalle zu einem klaren Statement gegen rechtes Gedankengut.