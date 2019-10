Polizei Homburg : Zwei Zwischenfälle am Rande der Homburger Wiesn

Homburg Rund um die Homburger Wiesn musste die Polizei am Samstagabend zweimal ausrücken. Gegen 21.30 Uhr kam es vor dem Festzelt am Forum zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf ein 29-Jährige einem 21-Jährigen eine Weinflasche auf den Kopf geschlagen hat.

Erster wurde selbst von einem Dritten durch Faustschläge malträtiert. Schwer verletzt wurde laut Polizei keiner der Betroffenen.