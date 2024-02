842 Konzerte und Jam-Sessions in zwölf Jahren In diese beliebte Homburger Musikkneipe zog es sogar schon Mick Jaggers Bruder

Homburg · Seit nunmehr zwölf Jahren geben sich Rock-, Blues- und Jazz-Musiker bei „Mandy’s Lounge“ in Homburg die Klinke in die Hand. Warum ist die Bar so beliebt, dass sie sogar internationale Stars anzieht?

13.02.2024 , 05:00 Uhr

Mandy und Michael Trautmann leben seit zwölf Jahren ihren Traum von der eigenen Musikkneipe. Foto: Sebastian Dingler​

Von Sebastian Dingler

Vor zwölf Jahren öffnete in der Kirrberger Straße in Homburg „Mandy’s Lounge“. Andere Musikkneipen im Saarland kamen und gingen, der Musentempel der Wirtsleute Mandy und Michael Trautmann aber blieb und hat sich zu einem beliebten Musikertreff im Saarpfalz-Kreis entwickelt.