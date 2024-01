Mehr als 1100 Unterstützer Petition soll beliebte Veranstaltung „Live am Biotop“ in Beeden retten

Angesichts der frostigen Temperaturen kann man es sich zurzeit eher nicht so gut vorstellen, bei Sonnenuntergang im Biergarten zu sitzen und sich von Live-Musik in den Abend schaukeln zu lassen. Aber in Beeden geht das vielleicht gar nicht mehr. Es gibt hier seit einigen Jahren die beliebte Musikreihe „Live am Biotop“ des SV Beeden, die mit den Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Diese bot in den Sommermonaten regelmäßig musikalische Darbietungen, ihre Fans konnten im Freien sitzen, aufs Biotop schauen, sich bewirten lassen und zuhören.