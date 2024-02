Hilfsaktion für Patienten des Uniklinikums 1000 Herzkissen für Patientinnen der Frauenklinik in Homburg

Sechs mannshohe Transportwagen der Klinik reichten nicht aus, um diese riesige Menge an kunterbunten Kissen in die Frauenklinik des Uniklinikums zu transportieren. „Wie in den vergangenen Jahren auch hatten wir zwei Fahrzeuge der Postverteilungsstelle in Homburg mit den Fahrerinnen Iris und Sandra, und der Kofferraum eines Privat-PKW war ebenfalls vollgepackt, um die 1000 Kissen von Websweiler ins Klinikum zu transportieren“, heißt es in der Pressemitteilung der Hobbykünstler. Da die Wagen nicht ausreichten, mussten einige Säcke von den Näherinnen in den Eingangsbereich getragen werden, wo sie an die onkologische Pflegefachkraft Bettina Knapp übergeben wurden.