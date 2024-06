“Walking Football“ in Wörschweiler Wenn Laufen beim Fußball verboten ist

Es war eine durchweg gelungene Premiere: Unter der Regie der SG Union Homburg/Wörschweiler hat auf dem Hartplatz in Wörschweiler das erste offizielle „Walking Football“-Turnier im Saarland stattgefunden. Vereinfacht gesagt wird dabei Fußball im Gehen gespielt. Zielgruppe dieser Sportart, die 2011 in England erfunden wurde, sind insbesondere ältere oder gesundheitlich angeschlagene Menschen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) empfiehlt in seinen Richtlinien für „Walking Football“ für landesverbands-übergreifende Wettbewerbe ein Mindestalter von 55 Jahren. Auf Landesebene überlässt der DFB Vereinen die Entscheidung über das Mindestalter.