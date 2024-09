Paulin hatte schon zweimal Leukämie Leipziger Zoo erfüllt Neunjähriger aus Homburg ihren größten Traum

Doch die Geduld des Mädchens wurde natürlich belohnt – und die beiden Großkatzen mit ein bisschen Rindfleisch vor die Kamera gelockt. Tatsächlich ließen sich Chandra und Askar dann nicht mehr lange bitten und zeigten sich vor der Kamera und vor Paulins Augen. So hatten es sich alle vorgestellt. Und die beiden Tiere gaben dann ihr Bestes, gerade so, als würden sie spüren, dass das ein ganz besonderer Moment ist. Gerne stellten sich Chandra und Askar in voller Länge hoch an den Zaun und zeigten, wie groß sie sind. Mit einem begeisterten „Wow“ und „Cool“ kommentierte Paulin das, was sie da sehen konnte. Kater Askar zeigte zudem auch mal seine Krallen. All das, ausgelöst durch entsprechende Kommandos, gehört zum Training der beiden Schneeleoparden. Genau bei einem solchen Training sollte Paulin dem Pflegerteam im weit entfernten Leipzig an diesem Morgen helfen.