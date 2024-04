Seminar für künftige Lesepaten in Homburg Zwischen den Buchdeckeln wohnt die Welt

In der kommenden Woche findet in der Homburger Stadtbibliothek erneut das Seminar „Zwischen den Buchdeckeln wohnt die ganze Welt“ zur Leseförderung für Lesepaten, pädagogische Fachkräfte und Interessierte statt. Entstanden durch das Projekt Kibiss (Aquis-GmbH) in Kooperation mit der Stadtbibliothek Homburg und der Katholischen Erwachsenenbildung liegt der Fokus auch in diesem Jahr auf der Kunst des Vorlesens. In erster Linie sollen den Teilnehmern Strategien und Tipps zum Vorlesen mit auf den Weg gegeben werden, um diese bei der Arbeit mit Kindern, beispielsweise in den Kitas, umzusetzen. Dabei spielt auch der Migrationshintergrund vieler Kinder eine Rolle.