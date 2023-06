Preise und Trends im Fokus Eiskalte Verlockung in Homburg und St. Ingbert: Diese Eis-Sorten bringen Kunden zum Schmelzen

Allerbestes Frühsommerwetter, St. Ingbert ist voller Leute. An manchen Stellen besonders geballt: Wo Eiscafés sind, ziehen sich die Besucher zusammen. Jetzt ist die Zeit, in der die Eisdielen besonders viel zu tun haben. In diesem Jahr in St. Ingbert einheitlich mit neuem Preis. 1,20 Euro kostet das Bällchen Eis.