Frist endet am Donnerstagabend Suspendierter Homburger OB Schneidewind reicht Bewerbung für nächste Wahl ein

Am 21. März entschied der Stadtrat Homburg, dass er den seit Jahren suspendierten Oberbürgermeister nicht in den Ruhestand versetzen wird. Schneidewind hatte im Februar den Ruhestand beantragt. Begründung: Ihm werde das für die weitere Amtsführung erforderliche Vertrauen nicht mehr entgegengebracht. Nach einer emotionalen Debatte im Homburger Stadtrat, wurde am Ende allerdings die erforderliche Anzahl an Stimmen nicht erreicht. Notwendig gewesen wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Konkret: Bei insgesamt 51 Mitgliedern im Stadtrat hätte er 34 Ja-Stimmen gebraucht. Es stimmten allerdings nur 26 Mitglieder für eine Versetzung in den Ruhestand, es gab außerdem 15 Enthaltungen.