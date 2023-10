Historisches aus der Saarpfalz Der Homburger Schlossberg-Wirt, der für Freiheit kämpfte und zum Tode verurteilt wurde

Lange vor Kurhaus, Höhengaststätte und Sporthotel war er der Erste, der sich auf dem Homburger Schlossberg mit einer „Sommerwirtschaft“ engagierte. In der damaligen Hauptstraße des Städtchens – an der Ecke Saarbrücker Straße/Kirchenstraße zur evangelischen Kirche hin – betrieb er ein florierendes Wirtshaus. Und auch die Emilienruhe im Lambsbachtal zwischen Kirrberg und Schwarzenbach geht auf ihn zurück: Kein Zweifel, Daniel Helwig war eine der führenden und bekanntesten Persönlichkeiten in jener frühen „königlich-bayerischen“ Zeit des 19. Jahrhunderts. Daniel Helwig war aber auch ein wortgewandter Verfechter freiheitlicher Ideen.