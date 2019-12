Das war das Sportjahr 2019 : Viele Höhepunkte im Sportjahr 2019

Es gibt schier unzählige Sportarten mit extrem vielen Mannschaften und Einzelstartern. Von daher wäre es vermessen, an dieser Stelle einen lückenlosen Sport-Jahresrückblick anbieten zu wollen. Machbar ist es aber, auf einzelne Höhepunkte einzugehen.

Und dazu gehörte mit Sicherheit gleich zu Beginn des Jahres die Auszeichung von Christoph Welter vom Poolbillardclub (PBC) Joker Altstadt zum deutschen Poolbillard-Spieler des Jahres 2018 in der Kategorie Handicap. Der Saarländer nahm gleich an sieben offenen Landesmeisterschaften teil – unter anderem in Hessen, Bayern und Norddeutschland. Fünf Mal erreichte der Joker-Spieler dabei das Finale und konnte sich in drei Endspielen durchsetzen. Die Ehrung fand im Rahmen des German Pool Masters – dem größten und wichtigsten Billard-Turnier Deutschlands mit über 300 Spielerinnen und Spielern aus ganz Europa – statt.