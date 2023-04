Relikte gescheiterter Einkaufscenter-Pläne Zwei Traditionsgebäude in Homburgs Innenstadt sind zu „Lost places“ verkommen

Es gab eine Zeit, da träumte so mancher von einem großen Einkaufscenter auf dem Enklerplatz. Bei anderen riefen diese Pläne aber eher Albträume hervor. Über Jahre hinweg wurde um das Projekt gerungen und gestritten. Passt es in die Homburger Einkaufswelt? Verödet ein solches Center den Rest der Homburger Innenstadt? Das Hin und Her erschuf sogar eigene Wortschöpfungen. Man erinnere sich nun an das Schlagwort der „Knochenlösung“.