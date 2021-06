100 Impfwillige in einer „geordneten Schlange“ : Corona-Impfung ohne Termin kommt in Homburg gut an

Corona-Impfung ohne Termin kommt in Homburg gut an

100 Impfwillige in einer „geordneten Schlange“

Homburg Was gut funktioniert, wird wiederholt: Die Aktion soll laut Stadt „auch an den folgenden Samstagen durchgeführt werden“.

Zahlreiche Menschen sind am Samstag in Homburg dem Impfangebot eines Arztes gefolgt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, warteten bis zu 100 Impfwillige in einer „geordneten Schlange“ vor dem Kulturzentrum Saalbau auf ihre Spritze. Der Verkehr wurde durch die Aktion nicht beeinträchtigt.