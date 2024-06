Besondere Aktion in Homburg „Ich kann keine Krankheiten heilen, aber ich kann Kindern eine Freude bereiten“

Gestartet sei die erste Aktion damals mit sechs Sportwagen. Am 28. Juni – dem mittlerweile fünften Termin – hat sich die Menge der Autos mehr als versechsfacht. „Wie das dann immer so ist. Die Idee hat die Runde gemacht, und in diesem Jahr sind wir erstmals mehr als 40 Wagen. Da hatten wir beinahe schon Zweifel, ob wir genügend Kinder finden, die mitmachen.“ Denn nicht alle Kinder, die mitmachen wollen, können das auch. Krankheit und Krankenhaustermine ließen dies nicht immer zu. Dafür sei es umso berührender, wenn man die Gesichter und das Lachen derjenigen Kinder sehe, die an diesem Tag ihre Krankheit und die düstere Zeit, die damit verbunden ist, einfach mal hinter sich lassen können. Und diese Erleichterung sehe man nicht nur den Kindern selbst, sondern auch den Geschwistern und Eltern an, sagt Tanja Meiser vom Ronald McDonald-Haus, das auch im vergangenen Jahr viele Kinder zu der Aktion senden konnte. „Wenn das Kind krank ist, dann ist die ganze Familie krank. Und gibt man dem Kind einen Tag lange seine Leichtigkeit zurück, spiegelt sich das auch im Rest der Familie.“ Und somit auch in allen, die Teil davon seien. „Ich glaube, dass dies auch Teil der Genesung sein kann. Und das wollen wir so gut es geht unterstützen.“