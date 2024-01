Was die Bürgerinitiative Beeden in diesem Jahr plant Streit mit der Stadt Homburg: In der Pirminiusstraße soll sich 2024 einiges verändern

Seit vier Jahren kämpft eine damals gegründete Bürgerinitiative (BI) in Beeden dafür, dass die Pirminiusstraße nicht mehr das ist, was sie aus Sicht von Betroffenen eben ist: eine zu stark und mit zu hoher Geschwindigkeit befahrenen Durchfahrtsroute. Nun, nach dem Jahreswechsel und dem Start in 2024, haben wir bei Mitgliedern der BI „Pirminiusstraße“ nachgefragt, wie es aussieht im Ringen mit der Stadt um eine Verkehrsberuhigung. Und wir wollten wissen, welche Ziele sich die Betroffenen für die kommenden Monate gesteckt haben. Mit am Tisch dabei auch Beedens Ortsvertrauensfrau Katrin Lauer, die seit der Geburtsstunde an der Seite der Bürgerinitiative steht.