Spende für neue Ausrüstung Was nach der Flut bleibt, ist der Zusammenhalt

Ein kleiner Teil davon kann durch die Spende der Kreissparkasse Saarpfalz gedeckt werden, die an die Feuerwehren Blieskastel (8000 Euro), Bexbach (2000 Euro), Gersheim (5000 Euro), Homburg (2000 Euro), Kirkel (2000 Euro), St. Ingbert (2000 Euro) und Mandelbachtal (4000 Euro) übergeben wurden. „Wir können nicht, so wie Sie, vor Ort sein und die Arbeit machen. Aber wir können finanziell unterstützen“, so Stefan Gessner, Vorstandsmitglied der Sparkasse, zu den Feuerwehrleuten. Sie sind zahlreich erschienen; dass so viele gekommen sind, freue ihn sehr. Wundern tue es ihn aber ganz und gar nicht, „die Feuerwehr weiß, wie wichtig Zusammenhalt ist“, in guten wie in schlechten Zeiten, so Gessner.