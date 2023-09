Literaturfestival „HomBuch“ Eine etwas andere Geschichte des Fußballs

„Ha! Ho! Heja heja he! Ha! Ho! Heja heja he!“ tönte es 1974 aus den Kehlen elf unsicher schunkelnder Herren mit gestreifter Krawatte, die sich in zwei Reihen hintereinander aufgebaut haben, „Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt.“ Froh der, der auf der Ersatzbank bleiben durfte bei diesem denkwürdigen Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die so dereinst ihren ersten WM-Song performte. Ob Trapattonis Wutrede, die Bonmots von Lothar „Manchmal spreche ich zu viel“ Matthäus, oder – na klar – die Szenen und Dramen auf dem Spielfeld selbst – es gibt wohl zahllose Momente der Fußballgeschichte, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Doch was ist mit den Momenten abseits der Kameras, den vergessenen Pionieren, unterschätzten Helden, tapferen Verlierern?