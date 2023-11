25. Veranstaltung in Kirkel Außergewöhnliche Werke beim Jubiläum

Da gab es wirklich einiges zu sehen und zu bestaunen: Die 25. Ausgabe der Kirkeler Hobbyausstellung bot in ihrem Jubiläumsjahr wieder einen bemerkenswerten Einblick in das, was Menschen auf der Gemeinde, aber auch aus der angrenzenden Region, so in ihrer Freizeit alles gestalten, basteln, sich einfallen lassen und mit viel Kreativität erschaffen. Kunst, Kunsthandwerk, Schmuck, Textiles, Figürliches, Sportives und vieles, vieles mehr war in der Limbacher Dorfhalle zu sehen.