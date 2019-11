Konzert : Rapper gaben sich das Mikro in die Hand

Homburg Das zweite Hip-Hop-Event in der Musikkneipe Bogart’s in Homburg war ein voller Erfolg. Da waren sich Künstler und Publikum einig.

Auch Alchi, richtiger Name Fabian Gillmann, war über Maik hergekommen. Er wohnt in Alsenz bei Bad Kreuznach und macht „eher so deepe“ Texte (Hip-Hop-Ausdruck für persönliche, gefühlvollere Texte). Trotzdem war das Publikum auch bei ihm gut dabei.

Lustiger ging’s, wie der Name schon vermuten lässt, bei Tagdieb zu, einem Rapper aus Schönenberg-Kübelberg. Zum Beispiel handelte ein Track von ihm von einer armen Seele, genauer gesagt einem übergewichtigen Fußballfan, der keine Frau abkriegt. „Vielleicht sollte ich mich öfter mal waschen / und nicht allzu oft aus dem Honigtopf naschen“ lautete eine von Tagdiebs Zeilen. Sein Kumpel Maik machte viel Stimmung, indem er das Publikum mit in seinen Auftritt einbezog. Die Smartphones wurden da geschwenkt, die Leute zum Mitsingen animiert.

Lokalmatadoren an diesem Abend waren Alper Tsafer aus Homburg alias Al Pérignon und Nomade, das Duo, das Weick selbst mit seinem Bruder Manuel bildet. Während Al Pérignon bei seinen nach vorne gehenden Beats auch mal auf Türkisch rappt, benutzten Nomade Spanisch als Sprache - die Weicks sind in Chile aufgewachsen. Der dritte Weick-Bruder Lukas stand übrigens am DJ-Pult. Tsafer lobte hinterher das Konzept: „Das war eine gute Sache, einfach super organisiert von Christian.“ In diesem Urteil waren sich alle einig. Maik etwa meinte: „Heute habe ich noch mehr Energie gespürt als beim letzten Mal, man merkt, dass hier was ins Rollen kommt. Das muss sich einfach rumsprechen, die Leute müssen das mitbekommen.“