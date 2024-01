Was tun bei Minustemperaturen? Biomüll friert teilweise fest

Mit den aktuellen Temperaturen, die teilweise deutlich unter dem Gefrierpunkt liegen, kommt es vor, dass der Inhalt der Biotonnen (grüne Tonnen) wegen des hohen Feuchtigkeitsgehaltes ganz oder teilweise einfriert. Dann können die Mülltonnen von der Müllabfuhr überhaupt nicht oder nur teilweise entleert werden. Festgefrorenes Biogut sollte daher nach Möglichkeit am Entleerungstag mit einem Stock von der Tonnenwand gelöst werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung in Homburg.