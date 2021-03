FV Oberbexbach : Ein Zaun soll Wildschweine bremsen

Die Wildschweine hatten im August 2018 dem Naurrasenplatz des FV Oberbexbach arg zugesetzt. Foto: Stefan Holzhauser

Oberbexbach Hilferuf des FV Oberbexbach: Als „Wildschweinbremse“ soll ein Zaun errichtet werden. Das kann der Verein jedoch finanziell nicht alleine stemmen. Wer helfen will, kann das tun – per Mausklick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Oliver Hans, der Geschäftsführer des FV Oberbexbach, entwickelt mit seinen Vorstandskollegen auch zu Corona-Zeiten wichtige Ideen. „Es geht um unseren im Sommer 2018 von Wildschweinen ramponierten Naturrasenplatz. Wir mussten damals als Vereinsfamilie noch enger als sonst richtig eng zusammenrücken, um diesen Schaden wieder beheben zu können“, berichtet Hans. Bis die Maßnahmen zur Sanierung des Rasens und der Sicherung des Zauns gegen weitere „Wildschweinbesuche“ abgeschlossen wurden, sei am Ende eine Gesamtrechnung von 15 000 Euro zusammengekommen. Die Vereinsmitglieder und Sponsoren hätten seinerzeit 7500 Euro aufgebracht, um den finanziellen Schaden für den Verein „etwas in Grenzen“ zu halten. Der Geschäftsführer meint: „Neben dem Verlegen von knapp 600 Quadratmetern Rollrasen wurde die Barriere rundherum mit Plastikplatten verkleidet, um ein erneutes Eindringen von Wildschweinen zu verhindern. Nun sind zweieinhalb Jahre vergangen. Der Rasenplatz ist wieder in bestem Zustand. Doch leider kann man dies von der Umzäunung um den Sportplatz herum nicht mehr behaupten. Die Plastikplatten sind zum Teil kaputt oder locker und der Maschendrahtzaun dahinter kaum noch im Boden verankert.“ Dieser Zustand sei auch vor dem Hintergrund von über 150 Jugendspielern, die genau wie der Rest des Vereins auf einen intakten Rasenplatz angewiesen sind, untragbar. „Und kürzlich kam es, wie es kommen musste: Wir hatten erneut Besuch von Wildschweinen. Zum Glück ist es ihnen noch nicht gelungen, auf den Rasenplatz vorzudringen. Dennoch wurde die Umzäunung schwer beschädigt. Sie konnte erneut nur notdürftig repariert werden. Die an den Sportplatz angrenzende Wiese wurde von den Wildschweinen komplett umgepflügt“, berichtet Hans und ergänzt: „Da üblicherweise im Sommer mit weiteren Besuchen von Wildschweinen zu rechnen ist, haben wir uns dazu entschieden, einen stabilen Zaun um den Rasenplatz herum zu errichten.“

Insgesamt würde es eine Rasenfläche von 6000 Quadratmetern geben. Die von den Wildschweinen im August 2018 zerstörten 600 Quadratmeter hätten einen Schaden von 15 000 Euro verursacht. „Wenn man dieses Verhältnis berücksichtigt, kann es einem angst und bange werden. Was würde passieren, sollten die Wildschweine erneut auf die Spielfläche gelangen? Da wir derzeit wie eigentlich alle Vereine finanziell schwer angeschlagen sind, wäre eine erneute Sanierung des Platzes nicht mehr zu stemmen. Folglich müssten wir den Spiel- und Trainingsbetrieb einstellen, was den Verlust unserer sportlichen Heimat bedeuten würde“, betont der Geschäftsführer.

Die Umzäunung mit Doppelstabmatten sei in dieser Situation die einzige Alternative. Es wäre mit Materialkosten von ungefähr 8000 Euro (Zaun, Pfosten, Beton) sowie mit weiteren 4000 Euro Kosten für den Einbau durch eine Fachfirma zu rechnen. „Natürlich werden wir versuchen, so viel Eigenleistung wie möglich in das Projekt zu stecken. Dennoch ist ein Bau von ungefähr 300 Metern Doppelstabmattenzaun kein Zuckerschlecken. Dafür bedarf es einfach einer professionellen Hilfe“, sagt Hans.

Er bittet in diesem Zusammenhang sämtliche Mitglieder, Freunde, Anhänger und Gönner darum, den Club im Kampf um den Titel „Verein des Monats“ zu unterstützen. „Wir gehören zu fünf Vereinen, die für den Gewinn von 10 000 Euro in Frage kommen. Die Aktion wird von vereinsleben.de in Zusammenarbeit mit RPR1, der Sparda-Bank Südwest und dem Landessportbund Rheinland-Pfalz durchgeführt. Auch der Zweit- und Drittplatzierte geht nicht leer aus“, berichtet der Geschäftsführer. Das Projekt des FV Oberbexbach würde den Namen „Bau eines Zaunes um den Sportplatz“ tragen. Es soll an einem der Sonntage im April in der Radioshow „Vereinsleben – die Sportshow am Sonntag“ auf RPR1 zwischen 16 und 18 Uhr in einem Interview mit Hans vorgestellt werden. Wer die Oberbexbacher unterstützen wolle, könne zwischen dem 1. und 30. April einmal täglich online für den FVO abstimmen. Dazu sei eine Registrierung auf www.vereinsleben.de oder das Herunterladen der Vereinsleben-App notwendig.