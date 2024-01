Viertelfinale im Handball-Saarlandpokal HF Illtal quälen sich zum Final-Turnier

13 Zeitstrafen, zwei Rote Karten und tobende Zuschauer: Das Saarlandpokal-Viertelfinale zwischen dem Handballclub (HC) St. Ingbert-Hassel und den Handballfreunden Illtal (HFI) am Samstagabend in Hassel hatte spielerisch nicht viel zu bieten, entschädigte dafür aber mit Emotionen. Am Ende lösten die Gäste aus der Oberliga mit einem 29:26 (16:10)- Sieg ihr Ticket für das Turnier der verbliebenen vier Teams („Final Four“), das am Ostermontag, 1. April, in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken ausgespielt wird.