Zeitzeuge Heinz Ostheimer (92) Er turnte für das Saarland bei Olympia

„Als die Berufsschulen den verpflichtenden Sportunterricht einführten, konnte ich Sportlehrer werden“, erzählt er heute. Und so sei er bis zu seiner Pensionierung in der bergmännischen Berufsschule am Standort der Grube Camphausen Sportlehrer gewesen. Einer Schule, die in ihrer Blütezeit 1000 Lehrlinge jährlich aufnahm. Tochter Bärbel berichtet: „Auch da war unser Vater immer bekannt. Er war der Sportlehrer, den man beim Waldlauf nicht betrügen konnte, denn er lief immer mit.“ Heute treibe er keinen Sport mehr, aktiv sei er aber bis ins hohe Alter geblieben, sagt Ostheimer. Und an Karneval in diesem Jahr – da tanzte er bei der Arbeiterwohlfahrt mit seiner Tochter. Mit großer Freude im Gesicht, wie ein Foto beweist. Die Lebensfreude hat er behalten, im nächsten Jahr will er den Turnern bei den Olympischen Spielen in Paris im Fernsehen zuschauen.