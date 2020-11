Böse Überaschung : Haltestellen in Kirrberg wurden ohne Vorwarnung verlegt

Kirrberg „Es gibt jetzt ein neues Konzept für die Kirrberger Feuerwehrleute: Die bekommen jetzt alle eigene Bushaltestellen.“ Mit diesem Scherz läutete Ortsvorsteher Diehl ein Thema bei der Ortsratssitzung ein, das von den Betroffenen zunächst auch als Witz verstanden wurde.

Begründung: Der Bordstein musste an diesen Stellen höher gesetzt werden, damit Rollstuhlfahrer einen Zugang in den Bus bekommen. Außerdem mussten die Haltestellen aus diesem Grund verlängert werden, was an den alten Standorten nicht möglich gewesen sei. Einer der Anwohner, Frank Gerlinger, erzählte auf telefonische Nachfrage, er habe sich schon in der Fernsehsendung ‚Verstehen Sie Spaß?‘ gewähnt. Seine Frau habe ihn am 19. Oktober angerufen, dass der Gehsteig vor dem Anwesen der Gerlingers aufgerissen würde. Erst auf Nachfrage bei der Stadt habe sie erfahren, um was es bei der Baustelle überhaupt geht. Die Haltestelle sei dann bereits donnerstags in Betrieb genommen worden. „Die Leute im Bus können mir seither in den Wohnraum gucken“, klagt Gerlinger, außerdem sei er nun für den Winterdienst der Haltestelle verantwortlich. Er habe sich nun anwaltliche Hilfe genommen, um herauszufinden, ob er die neue Haltestelle vor seinem Haus akzeptieren muss. Nächste Woche soll es zu einem Termin vor Ort mit einem Vertreter der Stadtverwaltung kommen.