Saarbrücken Gegen einen 61 Jahre alten Mediziner hat das Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Seit Monaten wird wegen Fehldiagnosen gegen ihn ermittelt. Jetzt geht es um Betrug und Bestechung.

Wegen Fluchtgefahr hat das Amtsgericht Saarbrücken auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 61 Jahre alten Pathologen Dr. H. aus dem Saarpfalz-Kreis erlassen. Der Mediziner wirkte bis September vergangenen Jahres mit einem angeblich angestellten Kollegen in einem eigenen Institut für Pathologie. Gegen beide hatte die Approbationsbehörde bereits vor Monaten ein vorläufiges Berufsverbot erwirkt. Anlass dafür waren Hinweise auf angebliche Fehldiagnosen bei der Beurteilung von Gewebeproben. Die Chefärztin für Pathologie am Saarbrücker Winterberg-Klinikum hatte – wie bereits wiederholt berichtet – über einen Rechtsanwalt Strafanzeige gegen den Arzt erstattet.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft zudem wegen Verdachts des besonders schweren Betrugs in 17 Fällen und der Bestechung im Gesundheitswesen in 64 Fällen gegen den Arzt. Presse-Staatsanwalt Dominik Degel bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen gegenüber unserer Zeitung. Bereits am Freitag letzter Woche wurde H. von Beamten des Landespolizeipräsidiums festgenommen. Ein Richter schickte den Pathologen in Untersuchungshaft. Die Justiz geht von Fluchtgefahr aus, weil der Arzt – so Informationen der SZ – geschäftliche und private Kontakte in die Schweiz haben soll.