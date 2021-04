Kostenpflichtiger Inhalt: So rüsten sich die Schulen im Saarpfalz-Kreis : Mit gemischten Gefühlen ins Corona-Abitur

Auch im Jahr 2020 gab es schon ein Corona-Abitur. Diesmal sind Schutzmasken allerdings Pflicht. Foto: dpa/Jonas Güttler

Homburg/Bexbach/Kirkel Am Freitag beginnen die schriftlichen Abi-Prüfungen. Natürlich läuft alles unter Coronabedingungen mit Maske und Abstand. Die Schulen in der Region sehen sich gut gerüstet. Wie fühlt sich das für die Abiturienten an?