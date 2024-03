Kreistagswahl Saarpfalz Grüne Saarpfalz stellen ihre Kandidaten für den Kreistag auf

Die Grünen forderten einen zügigen Ausbau der Schulinfrastruktur, sowohl was den energetischen als auch was den technischen Bereich betrifft: So könne es nicht sein, dass die Schulen im Saarpfalz-Kreis teilweise immer noch nicht über funktionierendes W-Lan verfügten. Beim Thema Tierschutz richten die Grünen Saarpfalz den Blick auf das wichtige, kreisweite Engagement des Tierheims Homburg, dessen Finanzierung endlich auf sichere Beine gestellt werden müsse. Zudem wird man auf die Umsetzung beziehungsweise Fortführung des beschlossenen Klimaaktionsplans seitens der Kreisverwaltung drängen.