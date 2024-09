Gesundheitstag in Homburg Viele nutzten das bunte Gesundheitsangebot

Pünktlich zum Aktionstag „Homburg lebt gesund“ am Samstag erstrahlte die Sonne über dem Christian-Weber-Platz und sorgte bei den Beteiligten für glückliche Gesichter. Homburgs Beigeordneter Manfred Rippel erinnerte in seiner Eröffnungsrede noch einmal daran, dass die Gesundheit das größte Gut der Menschen sei. Und er zitierte in diesem Zusammenhang auch den Philosophen Arthur Schoppenhauer mit dessen Worten: „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Man merke oft erst, was Gesundheit bedeutet, wenn es einem selbst oder Menschen im Umfeld nicht gut gehe. Von daher sei die Prävention sehr wichtig: Sie sei entscheidend dafür, möglichst bis ins hohe Alter hinein aktiv, fit und gesund zu bleiben.