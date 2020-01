Brand in Homburg-Beeden : Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Foto: BeckerBredel

Homburg-Beeden Aus noch ungeklärter Ursache hat am späten Montagabend ein Einfamilienhaus in Homburg-Beeden gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand gegen 23.15 Uhr in der Remigiusstraße aus. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, habe das Erdgeschoss bereits in Vollbrand gestanden.

Dichter Qualm drang aus dem Gebäude. Die Bewohnerin konnte sich selbständig ins Freie retten, sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei weiter.