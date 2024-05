Wahl des Oberbürgermeisters in Homburg Podiumsdiskussion vor der OB-Wahl in Homburg

Bekanntlich hat der derzeitige Homburger Bürgermeister Michael Forster (CDU) seinen Hut in den Ring geworfen. Er führt die Amtsgeschäfte nun schon seit 2019 kommissarisch für den suspendierten OB Rüdiger Schneidewind. Für die Sozialdemokraten geht Pascal Conigliaro ins Rennen, der derzeit im Landtag und im Stadtrat vertreten ist. Weitere Bewerber sind das Stadtrats- und Kreistagsmitglied Markus Loew (AfD) sowie Bruno Leiner (Linke), der bislang politisch nicht in Erscheinung getreten ist. Ebenfalls um den Chefposten in der Kreisstadt kämpft Marc Piazolo von den Grünen, der auch im Stadtrat sitzt. Für ihn ist es der zweite Anlauf, denn er war bereits 2014 bei der OB-Wahl angetreten, damals für die Wählergemeinschaft „Allianz der Vernunft“ und unterstützt von den Grünen. Auch Schneidewind wird erneut für den OB-Posten kandidieren. Das hatte er so bereits angekündigt, nachdem im Stadtrat die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für seine Versetzung in den Ruhestand nicht erreicht wurde. Schneidewind war 2014 gewählt worden, ist allerdings seit fünf Jahren suspendiert. Nach seiner Verurteilung wegen Untreue in der Detektivaffäre steht eine Entscheidung im Disziplinarverfahren noch aus. Er muss wegen seiner Altersbezüge zur Wahl antreten, wird aber an der Podiumsdiskussion nicht teilnehmen, wie er am Dienstag mitgeteilt hat.