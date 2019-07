Homburg : Giovanni Zarrella stellt neues Album in Homburg vor

Homburg Giovanni Zarrella stellt an diesem Donnerstag, 25. Juli, sein neues Album vor.

„La vita è bella“ heißt das neue Album von Giovanni Zarrella. Im Zuge seiner Promo-Tour ist der Sänger in ganz Deutschland unterwegs und kommt morgen auch nach Homburg. Im Restaurant Ohlio am historischen Marktplatz gibt er um 12.30 Uhr eine Autogrammstunde, und stellt das neue Album vor. Zu hören sind darauf deutsche Hits, gesungen in italienischer Sprache. Live zu erleben ist Giovanni Zarrella dann am Donnerstagabend um 20 Uhr auf der Sommeralm in Landsweiler-Reden.