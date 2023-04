Preisverleihung Giesssen-Stiftung in St. Ingbert Stiftung fördert zwei junge Talente

St. Ingbert/Homburg · Die „Hans & Ruth Giessen Stiftung“ hat in St. Ingbert wieder herausragende Talente ausgezeichnet. Das Preisgeld geht an den Mediziner Julian Hövelmann und an die Pianistin Martina Rommel. Bei der Verleihung im Waschhaus gab es auch Kritik an der Förderung junger Menschen in unserem Land.

27.04.2023, 19:00 Uhr

Die Förderpreisträger mit ihren Laudatoren ( von links): Judith Harrer-Haag, Preisträger Julian Hövelmann, Wilhelm Burgemeister, Preisträgerin Martina Rommel und Christian von Blohn. Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott

Zum sechsten Mal verlieh die „Hans und Ruth Giessen Stiftung“ Förderpreise an besonders begabte junge Menschen aus den Bereichen Medizin und klassische Musik. Insgesamt 50 000 Euro gingen an den Mediziner Julian Hövelmann und an die Pianistin Martina Rommel. Im Rahmen einer gut besuchten Veranstaltung stellten die Preisträger ihr Können unter Beweis.