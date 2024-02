Delegiertenversammlung der Gewerkschaft in Kirkel Die Metallindustrie bleibt das Rückgrat

Eine Überraschung war es am Ende nicht: In den kommenden vier Jahren werden Peter Vollmar als erster Bevollmächtigter und Salvatore Vicari als zweiter Bevollmächtigter die Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz leiten. Damit hat eine Delegiertenversammlung der Gewerkschaft am Sonntag im Bildungszentrum der Arbeitskammer des Saarlands in Kirkel die bisherige Führung im Amt bestätigt. Peter Vollmar erreichte dabei eine Zustimmung von 99 Prozent, Vicari erhielt 95 Prozent Ja-Stimmen. Stimmberechtigt waren die 84 Delegierten der neuen Wahlperiode 2024 bis 2027. Gegenkandidaten gab es keine.