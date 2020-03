Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises zur Corona-Vorsorge : Aktuell keine Notwendigkeit einer Schulschließung

Saarpfalz-Kreis Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat am Dienstagabend auf Verunsicherung von Eltern und Schülern reagiert.

Durch die bekannt gewordenen Corona-Fälle bei Mitarbeitern der Firma SAP am Standort St. Ingbert und durch die vielen Nachrichten über Schulschließungen in anderen Bundesländern kommt es zur Verunsicherung von Schülern und deren Eltern in Schulen in Trägerschaft des Saarpfalz-Kreises. Dem Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises seien zudem vermehrt Fälle bekannt geworden, bei denen Kinder von Kontaktpersonen von anderen Eltern oder Mitschülern verbal angegriffen wurden, weil sie die Schule besuchen.

Um eine solche, absolut nicht gerechtfertigte Stigmatisierung von Kindern, deren Eltern in der betroffenen Firma arbeiten, zu vermeiden, hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises in einer Pressemitteilung Folgendes klargestellt: Nach Bekanntwerden des ersten Infektionsfalles wurden alle Kontaktpersonen des engen und erweiterten Kontaktkreises ermittelt. Alle Kontaktpersonen konnten in diesem Geschehen ermittelt werden, zwei weitere Infektionen wurden nachgewiesen. Hinweise für schwerwiegende Krankheitsverläufe liegen aktuell nicht vor. Kontaktpersonen mit einem erhöhten Infektionsrisiko nach Definition des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden unter Quarantäne gestellt. Bei diesen wird täglich vom Gesundheitsamt der Gesundheitszustand telefonisch abgefragt und vor Aufheben der Quarantäne eine abschließende Abstrichdiagnostik durchgeführt. Bei ausnahmslos allen anderen Personen, die bei SAP in St. Ingbert arbeiten, besteht nach Überprüfung der Arbeitsbedingungen kein erhöhtes Infektionsrisiko. Das heißt, deren Risiko zu erkranken ist aktuell nicht höher als das Risiko der Normalbevölkerung. Dies gilt auch für die Kinder dieser Personen.