Das wird die Badefreunde in der Gemeinde Gersheim freuen : Zwei Schwimm-Schichten gibt es ab 26. Juni im Freibad in Walsheim

Walsheim Die Freizeiteinrichtung wird im Gegensatz zu anderen Bädern war demnächst wieder öffnen. Der Betrieb läuft aber unter ungewohnten Bedingungen.

„Wir wissen um die aktuelle Situation. Der Reisemarkt ist sehr unsicher, und vielleicht scheuen sich viele Bürgerinnen und Bürger, ihren Urlaub im Ausland zu verbringen. Es ist uns also ein Bedürfnis, eine geeignete Erholungsmöglichkeit in Wohnort-Nähe zu schaffen. Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass viele Eltern mitunter ihren Jahresurlaub bereits für die Betreuung ihrer Kinder aufgebraucht haben. Gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die unter den Beschränkungen bislang mitunter am schlimmsten zu leiden haben, ist eine Öffnung des Freibades wichtig. Wohl wissend, dass der Badebetrieb in diesem Jahr anders durchgeführt werden muss als in der Vergangenheit“, erklärt Bürgermeister Michael Clivot die Entscheidungen rund um den Freibadbetrieb.