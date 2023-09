Malschue in Gersheim Bei Marianne Rauchs Kursen findet Kreativität ein Ventil

„Ich bin immer wieder überrascht, wie mutig die Teilnehmerinnen heran gegangen sind, wie jede ihren Stil gefunden hat“, so Rauch. Sie sieht das alles unter dem Motto: „Kunst kann nicht gelehrt werden, aber der Weg zur Kunst kann gelehrt werden.“ Demnach könne jeder experimentieren, sich seinen eigenen Weg erschließen. Ob von Zeitungsausschnitten, aus eigenen Vorstellungen, von Reisen oder von Vorlagen, vielfältig ist die Motivsuche. Für sich sagt sie, dass es ein schöner Ausgleich sei, innerhalb der Mitglieder der harmonischen Gruppe zu vermitteln. Das tut sie mittlerweile auch noch bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Blieskastel. In deren neuen Begegnungsstätte bietet sie Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, kreatives Malen für Kinder und Jugendliche von fünf bis 15 Jahren an. Im Niedergailbacher Kurs fanden sich über die Jahre viele ein. Sie kamen aus fast allen Dörfern des Bliesgaus, aber auch aus dem benachbarten Lothringen, um sich mit Pinsel und Farbe bleibende Momente zu schaffen. Von Beginn an treu dabei geblieben sind Karen Görgen (Gersheim), Rosemarie Martin (Rubenheim), Doris Quirin (aus Walsheim), Marion Rauch (Webenheim), Ruth Rohr (Reinheim), Ilka Walte, Elke Hunsicker aus Bliesdalheim und Bärbel Wust (Mimbach). „Die Teilnehmerinnen werden immer besser, entwickeln selbstständig Ideen, haben ihr eigenes Format gefunden,“ freut sich die Kursleiterin. Gemeinsam seien auch schon einige Aktionen durchgeführt worden. So habe man an der Wolfs-Art des Kulturstammtisches Blieskastel teilgenommen und Gemeinschaftsausstellungen im Gersheimer Rathaus, der einige Jahre existierenden Rathaus-Galerie in Rubenheim, dem Café Bienenkorb in Wolfersheim oder auch im Reinheimer Café Fräulein Ida durchgeführt.