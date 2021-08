Diebstahl in Medelsheim : Wohnwagen unter einem Carport gestohlen

Foto: dpa/Carsten Rehder

In der Nacht zum Mittwoch (18. August) zwischen 23.30 und 8.15 Uhr, wurde in Medelsheim ein Wohnwagenanhänger der Marke KIP entwendet. Es handelte sich um den Typ Shelter plus von vier Metern Länge, weißer Farbe mit Saarbrücker Kennzeichen.

Der Wohnwagen war mit einem Deichselschloss gegen Diebstahl gesichert und stand unter einem Carport vor dem Anwesen des Geschädigten.