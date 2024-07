Brückensanierung Wichtige Verkehrsader in Bliesdalheim ab Montag gesperrt

In den vergangenen Wochen wurden unter der Planung und Bauleitung des Ingenieurbüros Rogmann Ingenieure aus Homburg bereits erste Arbeiten wie die Beton- und Lagerinstandsetzung bei halbseitiger Sperrung erledigt sowie die Brückenentwässerung durchgeführt. Nun stehen weitere dringende Maßnahmen zur grundlegenden Instandsetzung des Bauwerks an. Diese umfassen unter anderem den Einbau der Übergangskonstruktion, die Sanierung der Gehwegkappen, Asphaltarbeiten an der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Geländer. Die ausführende Firma Aventas Bau aus Illingen ist mit diesen Aufgaben betraut. Volker Reichelt, Polier der Baufirma, erklärte, dass darüber hinaus die Geländer auf beiden Seiten demontiert, die Verankerungen ausgebohrt und anschließend neu hergestellt werden.