Weinlese in Reinheim Freude über Bliesgau-Weissburgunder

„Uns ist egal was draufsteht, wir wissen was drin ist,“ so der Moselwinzer Ralf Steffen bei der Weinlese zwischen Gersheim und Reinheim. Er freute sich, dass es gelungen ist das Prädikat „Saarländischer Landwein“ für die nächsten zwei Jahrzehnte für das Anbaugebiet im Bliesgau zu manifestieren. Das saarländische Wirtschaftsministerium schreibt in seiner Produktspezifikation für eine geschützte geografische Angabe unter anderem, dass die saarländischen Landweine durch die unterschiedlichen Verwitterungsböden ihre charakteristischen Eigenschaften erhalten. Sie seien geprägt von rebsortentypischen Frucht- und Reifearomen, von pflanzlichen bis fruchtigen oder würzigen, blumigen Aromen mit Säurestruktur und natürlicher Mineralität.