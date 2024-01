Konzert in Reinheim Nachdenkliche Worte, besinnliche Musik und ein Dudelsack

Mit „Nun komm, der Heiden Heiland“ eröffnete das Blockflötenquartett des MGV Niedergailbach mit seiner Leiterin Anne Detzler seinen instrumentalen Auftritt. Dabei handelt es sich um ein Adventslied des Reformators Martin Luther. Es ging auf den altkirchlichen Hymnus „Veni redemptor gentium“ des Ambrosius von Mailand zurück. In den Kompositionen „Den die Hirten lobeten sehre“ von Michael Praetorius und „In Dulci jubilo“ kam ein kleiner Dudelsack zum Einsatz, wie er in der Entstehungszeit der Lieder üblich war. Gespielt wurde er von Robert Becker. Er war auch der Instrumentalist mit einem schottischen Dudelsack in „Enge auf den Feldern singen“. Das Instrument, das den Solopart übernahm, hatte ihm Pfarrer Krystian Scheliga, gleichzeitig auch Präses der Kirchenchöre in der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim, geschenkt.